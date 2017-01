Umzug nach London Prinz George: Hier soll er zur Schule gehen

Die Kinder der beiden, der dreieinhalbjährige Prinz George und die 20 Monate alte Prinzessin Charlotte, werden demnach in London zur Schule gehen. "Prinz George wird im September in London mit der Schule beginnen und Prinzessin Charlotte wird ebenfalls den Kindergarten und schließlich die Schule in London besuchen", wird in dem Statement erklärt. Zwar gibt es keine offiziellen Angaben, auf welche Schule genau George kommt, allerdings gilt die Wetherby Pre-Preparatory School in London - in der auch William und sein Bruder Harry waren - als heißer Tipp. Vor den Umzugsplänen hatte William auch schon erklärt, dass er seinen Job als Hubschrauberpilot aufgeben werde.