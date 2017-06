Der FC Bayern will den Kader für die kommende Saison deutlich aufpolieren, will das Stigma "Single-Bayern" so schnell wie möglich wieder loswerden, einen neuen Angriff auf Double und Triple starten. Aber wie soll das gehen, wenn auf dem Transfermarkt solche astronomische Summen gezahlt werden, wenn obendrein beispielsweise in der Premier League solche Unsummen an TV-Geldern fließen?