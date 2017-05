Sommer zieht ein - Vatertag vor der Tür Die schönsten Stadt-Grillplätze: Das müssen Sie beachten

Die nächsten Tage werden sommerlich – höchste Zeit, um die Grillsaison zu eröffnen. Passend steht am Donnerstag der Vatertag an. Wir zeigen, wo Grillen in München erlaubt ist und was dabei beachtet werden muss.