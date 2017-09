Umstrittenes Projekt Neues Tierpark-Parkhaus: Parken am Fuchsbau

Der Stadtrat wird am morgigen Mittwoch wohl beschließen, dass an der Siebenbrunner Straße ein entsprechender Bebauungsplan aufgestellt wird. Zoo-Chef Rasem Baban pocht schon länger auf eine solche Entscheidung. Denn an zehn bis zwölf Prozent aller Öffnungstage herrscht um den Tierpark das blanke Verkehrschaos.