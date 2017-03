Umstrittenes Atomkraftwerk "Gravierende Mängel": Grüne fordern sofortige Stilllegung von Gundremmingen

München/Gundremmingen - "Das Nach- und Notkühlsystem des Atomkraftwerks Gundremmingen weist gravierende Mängel auf", sagte der energiepolitische Sprecher der Fraktion, Martin Stümpfig, in München. Er kündigte für die Sitzung des Landtags an diesem Donnerstag einen Dringlichkeitsantrag an, in dem die Stilllegung der beiden Meiler im schwäbischen Landkreis Günzburg gefordert werde, bis die Störfallbeherrschung wieder hergestellt sei.