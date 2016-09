Kritik aus den Kirchen...

Dafür war er bereits in Kirchenkreisen heftig kritisiert worden. Würzburgs Bischof Friedhelm Hofmann warf Scheuer in der "Main-Post" "beleidigendes Denken" vor. Auch der Generalvikar des Bistums Regensburg äußerte sich kritisch: Etwas mehr Differenzierung statt Sport- und Kirchenschelte wäre hilfreich, so der Kirchenmann. Zudem sei er sauer, dass die Ministrantenarbeit für etwas herhalten müsse, was eigentlich ein politisches Problem sei.

Auf Facebook las sich seine Kritik noch klarer: "Na dann, liebe Pfarreien und Sportvereine, lasst das mal mit eurer Integrationsarbeit. Herr Scheuer übernimmt. Künftig übt er mit ihnen Querpässe und Kniebeugen. Er fährt aufs Zeltlager und kauft ihnen die Trikots. Er feiert mit ihnen Geburtstag und hört sich nächtelang ihre Fluchtgeschichten an. Vielleicht betet er sogar mit ihnen."

...und im Netz

Scheuers Aussage kommt auch im Netz nicht wirklich gut an. Viele User auf Facebook und Twitter machen ihrem Ärger über die Aussage Luft - allen voran Hans Söllner: