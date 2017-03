Umstrittene Rede Türkischer Außenminister in Hamburg: Ein bizarrer Auftritt

Hamburg - Sie mühen sich kräftig. Bis zu 250 Menschen protestieren mit vereinten Kräften und so laut sie eben können gegen die "Ein-Mann-Diktatur" des Recep Tayyip Erdogan. Sie bezeichnen den türkischen Präsidenten als Tyrannen, fordern ein "Nein" beim Verfassungsreferendum am 16. April in der Türkei. Eine echte Chance haben sie jedoch nicht. Der türkische Generalkonsul in Hamburg hat am Dienstag im Garten seiner Residenz einfach die bessere Übertragungstechnik aufgebaut, lässt eigens für den Präsidenten komponierte Lieder, in denen Erdogans Name im Refrain immer wieder auftaucht, in einer Lautstärke abspielen, dass sich der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu als Hauptredner schon mal prophylaktisch bei den Nachbarn im vornehmen Stadtteil Uhlenhorst entschuldigt.