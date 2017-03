Waldperlach – Schock-Fund am frühen Donnerstagmorgen! In der Arnold-Sommerfeld-Straße in Waldperlach wurde gegen 3.20 Uhr die Leiche eines 55-jährigen Münchners gefunden. Der leblose Körper des Mannes lag neben seinem Fahrrad hinter einer Leitplanke, wie die Polizei am Vormittag berichtete.