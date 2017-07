Umfrage von "YouGov" Terror schürt Sorgen: Jeder Zweite fühlt sich unsicherer als früher

Immerhin 40 Prozent der Befragten - 46 Prozent der Männer und 35 Prozent der Frauen - gaben an, ihr Sicherheitsgefühl sei unverändert. Die künftige Anschlagsgefahr schätzen die meisten Bundesbürger hoch ein. Vier von fünf Menschen (84 Prozent) erkennen eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass islamistische Extremisten in den nächsten zwölf Monaten in Deutschland ein Attentat verüben. Jeder Zweite (50 Prozent) rechnet mit rechtsextremen Anschlägen.