38,8 Prozent der Befragten halten Bayern-Rückkehrer und Ex-Dortmunder für attraktiv. Besonders die Frauen (41,9 %) - und hier die 18- bis 30-Jährigen (46,8 %) - sind von dem Gesamt-Erscheinungsbild des Weltmeisters angetan.

Im Tor stets die Nummer eins, reicht es bei Manuel Neuer in diesem Vergleich mit 20,2 Prozent der Stimmen immerhin zu einem starken zweiten Platz. Der 30 Jahre alte Welttorhüter wird besonders von den über 45-Jährigen als attraktiv wahrgenommen und bekommt hier mehr als jede vierte Stimme (26,2 %).

Martinez auf Platz acht

Rang drei geht auch in diesem Jahr an Mario Götze (14,6 %), der den FC Bayern in Richuntg Ex-Klub Borussia Dortmund verlassen hatte. Trotz seiner aktuellen sportlichen Talfahrt ist er vor allem bei den Frauen (15,9 %) und bei den jüngeren Befragten (16 %) in puncto Attraktivität nach wie vor ein gefragter Mann.

Platz vier geht mit 13,3 Prozent der Stimmen an Jonas Hector vom 1. FC Köln. Der Defensiv-Allrounder steht in erster Linie bei den Frauen (15,9 %) hoch im Kurs und spricht auch die jüngeren Deutschen im Alter von 18 bis 30 Jahren (17,8 %) an. Den fünften Platz sichert sich Thomas Müller (12,8 %). Der 27-Jährige macht sich vermutlich mehr durch seine ganze positive Ausstrahlung für die Befragten attraktiv, denn mit seinem Aussehen und so punktet er vor allem bei den über 45-Jährigen (16,9 %).

Der erste Nicht-Deutsche Profi des Rankings ist der Spanier Javi Martinez vom FC Bayern mit 11,1 Prozent der Stimmen auf Platz acht.