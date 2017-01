Balderschwang/Hilpoltstein - Demnach sprechen sich sogar 91 Prozent der Befragten für den Erhalt des bayerischen Alpenplans ohne Ausnahmen für neue Skigebiete aus und lehnen Neuerschließungen in der so genannten Ruhezone C ab, wie die am Donnerstag vorgestellte repräsentative Umfrage des Instituts TNS Emnid ergab.