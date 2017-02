Umfeld soll moderner werden Luise-Kiesselbach-Platz: CSU will Kiosk statt Motorradclub

Alfred Nagel sieht das nicht so dramatisch. Auch mit einem Motorradclub sollte man sachliche Gespräche führen können, findet der CSU-Sprecher im örtlichen Bezirksausschuss. Als am Luise-Kiesselbach-Platz noch der Mittlere Ring vorbeidonnerte, habe zusätzliches Motorengeknatter nicht gestört, sagt er. Aber die Situation habe sich nunmal grundlegend geändert – das müssten auch die Biker einsehen.

Backsteinbau von der Stadt gemietet

Die geben sich wider Erwarten zahm. Das mit dem Schlagring, beteuert Vereinsgründer Roland Apfelbacher, sei nur ein kleiner Gag. Mit bösen Buben hätten sie jedenfalls nichts zu tun. Selbst Polizisten würden bei ihnen an ihren Mopeds rumschrauben. Und auch die neu aufgestellte Feinstaub-Messstation hätten sie bei sich im Vereinsheim an den Strom angeklemmt.

Aber dass sie da nun raus sollen: "Da stehen wir ein bisschen blöd da", sagt Apfelbacher. Der 50-Jährige hat den 36-Quadratmeter großen Flachbau von der Stadt gemietet. Früher war das Häusl schon einmal ein Kiosk, später dann ein Toilettenhäuschen. Seit 23 Jahren ist es nun die Heimat der "Streetfighters Nomads".

Kiosk mit Schoko-Motorrädern?

Sollte die Stadt ihn rausschmeißen, sagt Apfelbacher, könne er nichts dagegen tun. Zwar hingen viele Erinnerungen an dem Schuppen: Seine Hochzeit hat er hier gefeiert, auch mal einen Obdachlosen drin übernachten lassen. Und befristet sei der Mietvertrag auch nicht. Aber was soll er schon machen.

Fragen der Kalenderwoche 6: Das wöchentliche München-Quiz - wie gut sind Sie informiert?

Die CSU will den Antrag diesen Februar in den Bezirksausschuss bringen. Die Biker könnten den Kiosk auch selbst betreiben, schlägt Fraktionssprecher Nagel vor – und statt an Motorrädern rumzuschrauben künftig Schoko-Motorräder verkaufen. Vielleicht könne die Stadt auch ein Ersatz-Quartier anbieten, sagt Apfelbacher.

Da wären sie durchaus gesprächsbereit. Das mit dem Biker-Kiosk allerdings hält er für keine so gute Idee. Schoko-Motorräder? "Ich glaube nicht, dass sich das rentieren wird", sagt Apfelbacher.