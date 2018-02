Umberto Ecos Buch als Serie "Der Name der Rose": Auch "Lost"-Star Michael Emerson ist dabei

Die Hauptdarsteller der achtteiligen Serie, die von der Tele München Gruppe (TMG) produziert wird und ein Budget von 26 Millionen Euro aufweist, sind John Turturro (60, "The Night of") und Damian Hardung (19, "Club der roten Bänder"). Turturro verkörpert den Franziskanermönch William von Baskerville, der einer Reihe mysteriöser Todesfälle in einem einsamen Bergkloster nachgeht. In der berühmten Verfilmung des Buches von Umberto Eco (1932-2016) aus dem Jahr 1986 hatte Sean Connery (87) diese Rolle inne. Seinen Lehrling Adson von Melk, einst vom jungen Christian Slater (48) gespielt, wird in der Serie Hardung verkörpern.