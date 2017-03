Endlich: Online-Terminvergabe möglich

Parallel dazu führt das KVR 2017/2018 in den Bürgerbüros schrittweise ein Terminvergabesystem ein. Die Einführung startet im Lauf des Jahres in den Bürgerbüro-Außenstellen. Für den Besuch in den Bürgerbüros kann dann vorab online ein Termin vereinbart werden (bisher ist das erst in der KfZ- und Führerscheinstelle und in der Ausländerbehörde möglich).

Nötig wird der Umbau, weil das KVR mit mehr als 1,5 Millionen direkten persönlichen Kundenkontakten pro Jahr das mit Abstand höchste Besucheraufkommen aller städtischen Referate hat. Unlängst wurden zudem weitere Stellen in der städtischen Verwaltung genehmigt.

