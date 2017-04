Die geplante Beschallungsanlage besteht aus mehr als nur aus ein paar zusätzlichen Lautsprechern. Mit der neuen Technik soll es möglich sein, auf jedem Teil der Theresienwiese unterschiedliche Durchsagen zu machen – und das in einer Lautstärke, die das Treiben auf dem Oktoberfest übertönt.

Stadtrat kann nur Zustimmen

Die Beschallungsanlage soll zudem mit den Lautsprechern in den Wiesn-Zelten und den Schaustellerbetrieben gekoppelt werden. In einem Notfall wird die dortige Musik automatisch gedämpft. So sollen Durchsagen auch in den Geisterbahnen, den Karussells und an jeder Würstlbude deutlich hörbar sein.

Etwa vier Millionen Euro soll die Beschallung der Wiesn für die nächsten fünf Jahre kosten. Die Stadt will die dafür nötige Technik aber nicht selbst anschaffen. Die Geräte sollen immer nur ausgeliehen werden. So spare man sich die teuren Wartungskosten, heißt es aus dem Wirtschaftsreferat, zudem könne man so sicherstellen, jedes Jahr aufs Neue über die aktuelle Technik zu verfügen.

Ohne Beschallungsanlage hätte das KVR die Wiesn heuer übrigens gar nicht erst genehmigt. Der Stadtrat konnte also gar nicht anders als zuzustimmen.

