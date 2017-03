30.300 Zuschauer hatten den Weg in die Arena gefunden, darunter auch eine große Anzahl an Gästefans. Die lieferten sich immer wieder ein Gesangs-Duell mit den Sechzger-Fans. Das ging klar an die wiedererstarkten Löwen - im Gegensatz zu jenem auf dem Rasen. Dumm nur, so auch Aigner: "Leider konnten wir sie dafür nicht belohnen."