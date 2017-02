Uli Potofski im AZ-Interview "Das Gefühl ist bei Schalke intensiver als bei Bayern"

Lesen Sie hier: Badstuber hat "keine Angst" vor Pokal-Gastspiel

Wie groß ist Manuel Neuers Verbundenheit mit Schalke noch?

Ich glaube, dass er nie vergessen wird, wo seine Wurzeln sind. Er unterstützt mit seiner Stiftung in Gelsenkirchen-Buer auch Kinder, denen es wirklich erschreckend schlecht geht. Er hat seine Wurzeln also nicht ganz abgeschnitten – trotz seines Millionenhauses am Tegernsee.

Neuer gilt als wahrscheinlicher Nachfolger von Philipp Lahm als Bayern-Kapitän. Wäre das aus Sicht der Schalker Fans zu ertragen?

Ich würde ihm wünschen, dass er diese Leaderrolle übernimmt, und traue ihm das auch absolut zu.

Rafinha hat in seinem Spind bei Bayern sogar noch ein Foto von sich im Schalke-Trikot hängen.

Das Gefühl ist bei Schalke schon noch ein bisschen intensiver als bei Bayern. Das hat er nicht vergessen. Neulich, als ich als Field-Reporter in München war, hat er mich besonders herzlich begrüßt. Nach dem Motto: Aha, da steht ja noch ein Schalker.

"Null Fanatismus"

Aus ihren Sympathien für S04 machen Sie ja kein Geheimnis.

Bei mir ist null Fanatismus vorhanden. Fanatismus ist für mich eine der blödesten Sachen, egal ob in der Politik, der Religion oder dem Sport. Aber ich bin in Gelsenkirchen geboren und dort unter schwierigsten Umständen groß geworden. Mein Vater war Bergarbeiter und ist mit 49 Jahren an der Staublunge gestorben. Günter „Ille“ Karnhof, schon zu Oberligazeiten Rechtsverteidiger auf Schalke und Teil der Meistermannschaft von 1958, war auch Bergmann und arbeite zusammen mit meinem Vater auf einer Zeche. Der verkehrte bei uns zu Hause – das war ganz normal für mich. Solche Dinge prägen einen und ich bewahre mir dieses Herz und diese Seele für das, was ich damals empfunden habe.

Mit Julian Draxler sorgt eine weitere ehemalige Schalker Identifikationsfigur derzeit in Paris für Furore.

Julian Draxler ist ein Ausnahmefußballer. Auf der anderen Seite ist er manchmal extrem schwierig. Wenn er heftige Kritik abbekommt, hat er die noch tagelang im Kopf. Er denkt über Vieles zu viel nach. Wenn es nicht läuft, lässt er schnell die Flügel hängen. Und in jüngster Vergangenheit ist er für viele Fans in Deutschland leider auch der Inbegriff des Kapitalismus im Fußball geworden.

Hat er mit Paris die richtige Entscheidung getroffen?

Der Gelsenkirchener an sich gehört einfach in Weltstädte wie Paris. Wir gehören dorthin, wo es das große Theater, die Kunst und die Mode gibt. So ironisch sich das alles anhört, so ein bisschen reklamiert er das glaube ich schon für sich. Von Schalke über Wolfsburg nach Paris. Für mich ist das also komplett logisch.