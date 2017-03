Rede vor Parlamentsabgeordneten Gabriel: Stärkste Waffe der Demokratie ist nicht das Militär

Kiew - Bei einem Besuch in der Ukraine hat Außenminister Sigmar Gabriel die wirtschaftliche Entwicklung als Teil der Auseinandersetzung mit Russland bezeichnet. "Die härteste Waffe der Demokratie ist nicht das Militär, sondern zu zeigen, dass man in der Demokratie besser lebt als in Ländern ohne", sagte der SPD-Politiker am Freitag vor Parlamentsabgeordneten in der Hauptstadt Kiew. Kinder müssten eine gute Zukunft haben, Rentner abgesichert leben, die Infrastruktur ausgebaut sein. "Das ist die größte Gefahr für Aggressoren außerhalb der Ukraine, dass sie sich gut entwickelt."