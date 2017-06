Ufer umstellt, Täter aus Wasser gezogen Chiemsee: Polizei schnappt Bootsmotorendiebe auf frischer Tat

Gstadt - Gegen 1:40 Uhr nachts bemerkte ein Werftbetreiber aus Gstadt am Chiemsee, dass sich zwei an seinem Werftgelände festgemachte Motorboote nicht mehr an ihrem Platz befanden. Er alarmierte die Polizei. Die Beamten wurden hellhörig, denn in der Vergangenheit hatte die Polizei immer wieder mit Diebstählen von Außenbordmotoren zu tun, die an deutschen Seen geklaut wurden.