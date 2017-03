"Überzeugt, dass sie lebt" Er gibt nicht auf: Malinas Vater startet Facebook-Suche

"Es geht um viel" Münchner Türken stimmen über Verfassungsreform ab

Das türkische Verfassungsreferendum hat für viele Proteste und Diskussionen gesorgt, nun geht es zur Sache: In den nächsten zwei Wochen können in Deutschland lebende Türken darüber abstimmen. In Bayern leben 180.000 wahlberechtigte Türken.