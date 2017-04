Überzeugende "Tatort"-Premiere Janina Fautz: Wer ist das Mädchen mit den blauen Haaren?

Bereits als Achtjährige wurde sie Reporterin im "Tigerenten-Club". Ihre erste Rolle hatte sie dann 2005 im Märchenfilm "Der Weihnachtsbrei". Den Durchbruch feierte sie ab 2007 in "Die Wilden Kerle 4" und "5". 2009 spielte sie außerdem in Michael Hanekes preisgekröntem Film "Das weiße Band - Eine deutsche Kindergeschichte" das Mädchen Erna. Auch 2017 ist noch einiges von ihr zu erwarten, sowohl im Fernsehen als auch im Kino. Um Janina Fautz kommt man also in Zukunft nicht herum. Und das ist gut so!