Zuvor waren die beiden in der Nähe der Ausfahrt Erlangen-Tennenlohe an einem Verkehrsunfall beteiligt. Noch bevor die Unfallstelle abgesichert werden konnte, krachte ein VW Golf in den vorher schon beschädigten Audi. Kurz vor dem Crash konnten die beiden ihr Fahrzeug aber verlassen und sich hinter eine Leitplanke retten. Glück im Unglück.