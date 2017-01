Düsseldorf ist für Taxifahrgäste die teuerste Stadt. Für dieselbe Strecke zahlt man in Düsseldorf samt Grundgebühr 17,70 Euro. Das sind fast fünf Euro mehr als bei Schlusslicht Bonn, wo die gleiche Strecke nur 12,78 Euro kostet. Ähnlich teuer ist die Fahrt in Bielefeld (17,50 Euro) und Duisburg (16,30 Euro).

Günstiger als in München kommen Taxibenutzer nur in Bonn (12,78 Euro), Dortmund (13,10 Euro) Bochum (13,50 Euro) und Wuppertal (13,60 Euro) weg.

2017 zogen die Preise in allen Städten an, aber weniger drastisch als im Jahr zuvor. 2016 sorgte unter anderem die Einführung des Mindestlohns für rasende Taxameter. Im Vergleich dazu haben sich die Tarife in den meisten Städten diesmal kaum verändert.

Feste Preisbindung für Taxis

Die Taxibestell-App mytaxi hat eine Übersicht der Taxitarife der 20 größten deutschen Städten erstellt, die zeigt, dass die Preise weitestgehend stabil geblieben sind. Die Tarife, die von Ort zu Ort sehr unterschiedlich sein können, werden übrigens von der jeweiligen Gemeinde in einer rechtlich bindenden Taxiverordnung festgelegt. Taxiunternehmen sowie selbstständige Fahrer dürfen diese weder unter- noch überschreiten.

Fahrgäste, die vor einer Taxifahrt wissen möchten, welchen Fahrpreis Sie am Ende in etwa zahlen müssen, können den in jedem Taxi einsehen: Ein Auszug des jeweils gültigen aktuellen Taxitarifs als ist als Aufkleber auf dem Armaturenbrett oder der Fensterscheibe angebracht.