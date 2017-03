Trotz Rechtsstreits: "Wir ändern nichts"

So ganz konnte man den Charme nicht an die Müllerstraße retten, wo man die Räume der alten "Bank“ übernahm. Nun kehrt man doch noch einmal zurück an die Müllerstraße. Trotz eines Rechtsstreits mit den Nachbarn, trotz eines Urteils."Wir ändern nichts am Konzept“, sagt Registratur-Chef Christian Reuter im AZ-Interview. Nur würden die DJs künftig verstärkt im Untergeschoss auflegen und die Lautstärke nochmal um 3 Dezibel reduziert. "Freiwillig“, wie er betont.