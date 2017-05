Überraschung am Mittwochabend Helene Fischer erobert jetzt auch noch die "Tagesthemen"

Analyse vom Kulturwissenschaftler

"Auf den Spuren des Helene-Hypes", so leitete Moderator Ingo Zamperoni (43) in der "Tagesthemen" den ungewöhnlich bunten Beitrag ein. Darin kamen dann nicht nur euphorische Fischer-Fans zu Wort, sondern sogar ein Kulturwissenschaftler, der die "Kunstfigur" Helene Fischer zu analysieren versuchte. Ein Superstar zum Anfassen - so lässt sich das nicht gerade überraschende Resümee des Themenblocks zusammenfassen.