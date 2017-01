Überraschender Tod mit 64 Jahren "Schwiegertochter gesucht": Woran starb Irene Fischer?

Der plötzliche Tod von "Schwiegertochter gesucht"-Urgestein Irene Fischer schockiert die Fans. Die 64-Jährige verstarb völlig überraschend in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Nun will die "Bild"-Zeitung mehr über die Todesursache erfahren haben. Demnach starb die Mutter von Dauer-Single Beate (34) an einer Lungenentzündung.