These Boots are made for biking: Ein Stückchen Sophia Thomalla (26) kann man sich jetzt auch kaufen, denn die 26-Jährige hat ihre "eigene Schuhkollektion" herausgebracht, wie sie auf ihrer Facebook-Seite schreibt. "Stolz" ist sie darauf, wie es weiter heißt. Die rockigen Boots und Co. gibt es demnach von Mittwoch an "in allen Deichmann Filialen".