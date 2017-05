Überraschende Beichten Natascha und Uwe Ochsenknecht wollen wieder heiraten

"Wir machen kein Geheimnis aus unserer Hochzeit"

Ein genaues Datum will Uwe Ochsenknecht aber aus gutem Grund nicht nennen: "Wir machen kein Geheimnis aus unserer Hochzeit, aber wir wollen auf keinen Fall einen großen Rummel. Wir wollen ein kleines Fest, nur Verwandte und enge Freunde werden eingeladen." Und dann erklärt er auch noch, warum er und Kiki sich das Ja-Wort geben wollen: "Es ist einfach schön, wenn man sagen kann, wir sind Mann und Frau", so Ochsenknecht. Außerdem sei ihre Beziehung "so gut, so eng und so toll, dass sich das schon längst angefühlt hat wie verheiratet".

Uwe und Kiki planen keinen Nachwuchs

Nachwuchs sei übrigens keiner mehr geplant. "Bei vier Kindern und einem Enkelkind ist sowieso immer was los. Kiki und ich wollen nun lieber unsere Zweisamkeit genießen." Sieht so aus, als hätten die Ochsenknechts zum zweiten Mal im Leben die große Liebe gefunden.