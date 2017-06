Fan von Manchester United

Auch ein Wechsel nach England kommt für den 18-jährigen US-Nationalspieler derzeit nicht in Frage. "Als ich klein war, wollte ich in der Premier League spielen. Aber jetzt bin ich in der Bundesliga und will hier nicht weg. Denn das ist das, was ich machen will. Ich bin sehr glücklich dort", wird er zitiert.