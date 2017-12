Überragende Bilanz "Mister Champions League": Heynckes baut Siegesserie aus

Letzte Niederlage gegen Arsenal

Der Sieg gegen PSG war schon sein neunter in Folge als Bayern-Trainer in der Königsklasse. Die bislang letzte Niederlage datiert vom 13. März 2013. Damals verlor der spätere Champions-League-Sieger im Achtelfinalrückspiel in der Allianz Arena gegen den FC Arsenal mit 0:2. Da das Hinspiel in London mit 3:1 gewonnen wurde, war die Niederlage am Ende bedeutungslos.