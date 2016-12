Die getroffene Vereinbarung sieht vor, dass Edeka die knapp 400 Kaiser's-Tengelmann-Filialen vorerst komplett übernimmt. Anschließend soll ein Teil davon - in etwa 60 Geschäfte - vor allem in Berlin an Rewe übergeben werden. Für beide dürfte sich der Deal lohnen: Edeka erhält Zugriff auf ca. 80 Prozent des bestehenden Filialnetzes, Rewe bekommt die Hälfte der Märkte in Berlin und Umgebung. Den 15.000 Kaiser's-Tengelmann-Beschäftigte war in den Verhandlungen eine fünfjährige Arbeitplatzgarantie zugesagt worden.