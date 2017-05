Übermütige Sportler Notfälle am Wochenende: Bergwacht im Dauereinsatz

Den Anforderungen einer Mannlgratbegehung mit anschließender Göll-Besteigung war ein 26-jähriger Tscheche nicht gewachsen: Er musste vom Hubschrauber per Seilwinde geborgen werden. Am Bienenweg am Högl musste dann eine 51-jährige Freilassingerin geborgen werden. Sie hatte sich bei einem Sturz mehrere Brüche am Fuß und Unterschenkel zugezogen.

Auch ein Münchner musste gerettet werden – er saß am Hochstaufen psychisch blockiert am Jagersteig fest. Zum Schluss wurde zwischen Kühroint und Wimbachbrücke ein 53-jähriger Radfahrer geborgen. Er war zwischen Schapbachalm und Wimbachbrücke schwer gestürzt und bewusstlos liegengeblieben. Er kam in die Klinik.