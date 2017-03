Übergriff in der eigenen Wohnung Sex-Attacke: Falscher Paketbote überfällt Münchnerin

Moosach - Am Donnerstagnachmittag kam es in einer Wohnung in der Brieger Straße zu einem sexuellen Übergriff. Wie die Polizei berichtet, klingelte gegen 14:45 Uhr ein unbekannter Mann an der Wohnungstür einer 41-Jährigen Münchnerin. Der etwa 45 Jahre alte Mann nannte sich "Markus" und gab sich als Paketzusteller aus. Plötzlich schubste der Mann die 41-jährige Frau nach hinten, griff ihr dabei an die Brust, küsste sie und "berührte sie weiter gegen ihren Willen", so die Polizei.