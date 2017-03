Übergangskonzertsaal Gasteig: Der Duchbruch aufs Dach

Auch der international bekannte Konzertsaal-Akustiker Yasuhisa Toyota sieht kein Problem: „Der Schall kann in diesem Rundbau wunderbar von allen Seiten zurückstrahlen!“ Zweifel des Chefdirigenten der Münchner Philharmoniker, Valery Gergiev, der Baulärm beim Entkernen des Gasteigs würde den Musikgenuss auf dem Dach ruinieren, wischt OB Dieter Reiter weg: „Die Philharmonie im Gasteig litt anfangs auch unter S-Bahngeräuschen und man hat das dann in den Griff bekommen.“

Schon im Sommer kann mit dem Bau begonnen werden

Der musica-viva-Chef Winrich Hopp sieht im Baulärm sogar eine Chance: „Man könnte ihn in eine moderne Auftragskomposition als interessantes unkontrollierbares Klangelement integrieren.“ Außerdem seien die Gewerkschaften in Deutschland ja so stark, dass Maurer pünktlich um Fünf die Ziegelsteine fallen lassen würden: „Da ist dann zum normalen Konzertbeginn um 20 Uhr auch Ruhe im Karton!“ Einen weiteren Vorteil des Braunfels-Konzepts: Mit dem Übergangsbau kann schon in diesem Sommer begonnnen werden, da alle Pläne (Rolltreppe aus Hamburg und Opernhaus in Burkina Faso) schon vorhanden sind. Auf die Frage, was denn am neuen Konzept überhaupt noch von ihm sei, antwortet Braunfels stolz: „Manchmal genügt die Idee und das Zusammenführen für eine Urheberschaft!“

