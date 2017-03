Unterhaching - Die 24-Jährige war in der Nacht auf Sonntag gerade auf dem Nachhauseweg vom Starkbierfest am Nockherberg, als sie plötzlich bemerkte, wie ihr zwei Männer folgten. In der Ottobrunner Straße stellte sich ihr einer der Unbekannten dann in den Weg, gleichzeitig hielt der Komplize sie von hinten fest.