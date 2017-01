Überfall in Paris Verdächtiger widerspricht Kim Kardashian

Reality-Star Kim Kardashian (36, "Selfish: More Me!" ) hat bislang kein offizielles Interview zu dem Raubüberfall am 3. Oktober 2016 in Paris gegeben. Aus dem Polizeibericht ihrer Vernehmung, der der französischen Sonntagszeitung "Le Journal du Dimanche" vorlag, ging jedoch hervor, dass sie in ihrem Hotelzimmer mit einer Waffe bedroht wurde. Doch diese Angaben hat ein Tatverdächtiger nun als falsch dargestellt. "Wir haben keine Waffe auf eine Frau gerichtet", zitiert die französische Zeitung "Le Monde" aus dessen Vernehmung.