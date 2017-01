Über Style und Diäten Rebecca Immanuel: Ärgerliche Mode-Sünden und süße Versuchungen

In der neuen TV-Reihe "Die Eifelpraxis" ist Schauspielerin Rebecca Immanuel (46, "Der Bergdoktor") meist im weißen Kittel zu sehen, ihre schlanke Figur lässt sich dennoch erahnen. Wie sie die hält, erklärt sie im Lifestyle-Interview mit spot on news. Die zweite Folge, "Die Eifelpraxis - Eine Dosis Leben", wird am 27. Januar um 20.15 Uhr im Ersten ausgestrahlt.