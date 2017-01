Über ihren Film "La La Land" Emma Stone: "Jeder Künstler muss kämpfen"

Und natürlich sah sie auch einen Großteil von sich selbst in der Rolle von Mia. "Selbstverständlich. Endloses Vorsprechen für Rollen, die du dann nicht kriegst. Das nervenaufreibende Warten, den Mut, am nächsten Tag wieder loszuziehen, um sich eine weitere Absage einzuholen", so Stone. "Das kennt jeder, der in diesem Business arbeitet."

Zum dritten Mal mit Ryan Gosling vor der Kamera

Als klar wurde, dass Gosling, ein ehemaliger "Mickey Mouse Club" Tänzer, an dem Projekt teilnehmen würde, machte es die Entscheidung für Stone umso leichter, in "La La Land" mitzuspielen. "Die Zusammenarbeit mit Ryan ist einfach so easy für mich. Wir haben eine Verbindung, die sich kaum beschreiben lässt, es flutscht einfach, das kann man nicht trainieren", so die 28-Jährige.

"Ich war niemals eine gute Sängerin"

Die Herausforderung, in diesem Film singen und tanzen zu müssen, machte ihr allerdings dann doch ein bisschen Kopfzerbrechen. "Ich war niemals eine gute Sängerin, aber ich habe immer Stunden genommen, weil es mir so viel Spaß gemacht hat", so die Schauspielerin weiter.

Für ihre Gesangseinlagen entwickelte Stone eine ganz besondere Strategie: Sie hörte einfach ein paar Tage vor einer Gesangsszene auf zu reden, um ihre Stimme zu schonen. "La La Land" wurde bislang auf einigen Filmfestivals vorgeführt und kommt jetzt in die Kinos. Das Publikum reagierte bislang sehr positiv auf diesen Film. Emma Stone hat dafür eine Erklärung: "Wir brauchen einen Film wie diesen im Moment. Es sind zwei Stunden im Kino, die du einfach nur entspannen kannst und nicht an den Stress in deinem Leben denken musst. Dieser Film tut einfach nur gut", so Stone.