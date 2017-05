Showdown beim 1. FC Heidenheim

Vor dem Abstiegsshowdown beim 1. FC Heidenheim (So., 15.30 Uhr, im AZ-Liveticker) ging es deshalb ins kurzfristig anberaumte Not-Trainingslager in den Kneippkurort Bad Wörishofen. Die Entstehungsgeschichte ist spektakulär. Man könnte auch sagen: Der Löwe at his best! Am frühen Montagmorgen konsultierte Teammanager Bernhard Winkler nach AZ-Informationen seinen Vorgänger Florian Waitz. Dem früheren Profi Winkler fehlt noch die Erfahrung in der neuen Funktion, deswegen sollte Waitz, der deutschlandweit bestens vernetzt ist, helfen.