Über die Grenze, The Beach,... TV-Tipps am Donnerstag

20:15 Uhr, VOX: Nachts im Museum 2, Abenteuerkomödie

Larrys (Ben Stiller) Karriere als nächtlicher Museumswärter liegt der Vergangenheit an. Stattdessen ist er zu einem erfolgreichen Geschäftsmann geworden. Alles scheint in bester Ordnung - und trotzdem zieht es ihn immer wieder ins Museum zurück. Als er seiner alten Wirkungsstätte - dem New Yorker Museum of National History - wieder einmal einen Besuch abstattet, macht er eine beunruhigende Entdeckung.

20:15 Uhr, Super RTL: The Beach, Aussteigerabenteuer

Der Rucksacktourist Richard (Leonardo DiCaprio) ist in Thailand auf der Suche nach einem Abenteuer. In einer Billigpension erfährt er durch einen Zimmernachbarn von einem geheimen paradiesischen Strand. Richard beschließt, diesen Ort zu suchen. Unterwegs begegnet er einem französischen Pärchen, ebenfalls auf der Suche nach dem sagenhaften Ort. Anhand einer handgezeichneten Karte findet das Trio tatsächlich den traumhaften Strand an einer wunderschönen blauen Lagune gelegen. Dort lebt, fernab der Zivilisation, eine Gruppe Aussteiger nach eigenen Regeln in einer Dschungelkommune - das Paradies auf Erden! Doch die Idylle trügt...