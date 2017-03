Über dem GTI ist noch Luft 310 PS: Mit den neuen Golf R auf der Rennstrecke

Fahrprofilschalter "Race" und "ESC off"

Überflüssig zu sagen, dass der eilige Golf wie Schmidts Katze um die Ecken geht. Und wer mit seinem Golf R gern das letzte Quäntchen an Performance herauspressen will, geht auf die Rennstrecke und drückt am Fahrprofilschalter die Position "Race" und "ESC off". Ehrensache, dass der Hobby-Racer bestimmt auch zur zwei Kilo leichteren "Performance"-Bremsanlage greift, die dem Auto zusätzliche Dynamik gibt. Weitere sieben Kilo Gewichtseinsparung bringt die optionale Titan-Abgasanlage, die zudem das Spektrum der Auspuff-Klangfarben vom komfortablen Reisegebrabbel bis zum Renngedöns breiter aufspreizt. Aber der Sound aus den vier Endrohren stimmt im R auch so – und wer geht schon täglich auf die Rennstrecke?