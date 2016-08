"Unsere Gesellschaft jagt nach unerreichbaren Standards von Schönheit", bemerkte sie im britischen 'ES'-Magazin. "Jung zu bleiben ist angeblich die meist begehrte Sache. Ich glaube da tatsächlich an das Gegenteil - schau dir Frauen wie Catherine Deneuve und Susan Sarandon an. Frauen werden älter. All die Lebenserfahrung, die sie haben, das ist Schönheit für mich."

Ein schönes Gesicht und ein toller Körper reichen eben nicht aus, um wirklich attraktiv zu sein. Vielmehr sind es Charakter und Talent, die einen Menschen schön machen. Karen Elson hat beides, denn sie arbeitet neben ihrer Modelkarriere auch als Sängerin. 2010 veröffentlichte sie ihr Debütalbum 'The Ghost Who Walks', das von ihrem Exmann Jack White (41, 'Another Way to Die') produziert wurde. Weitere Musik von ihr soll 2017 folgen.