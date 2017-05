Über 2,5 Millionen Likes Trotz Selfie-Verbot: Kylie Jenner knipst XL-Promifoto von der Met Gala

Regeln sind da, um gebrochen zu werden. So etwas in der Art muss sich wohl Kylie Jenner (19) bei der Met Gala in New York gedacht haben. Trotz Selfie-Verbot versammelte sie das Who is Who Hollywoods um sich, um ein XL-Erinnerungsfoto zu knipsen - und zwar auf der Toilette! Der Reality-Star zückte sein Smartphone und lichtete mal eben Stars wie Model Lily Aldridge, Schauspielerin Brie Larson, Paris Jackson und P. Diddy in einem gigantischen Gruppenfoto ab.