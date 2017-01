Über 1445 Meter Sturz aus Sessellift: Bub klammert sich an Fußraste fest

Obertauern - Nach Angaben der österreichischen Polizei vom Donnerstag war der Zwölfjährige am Mittwoch im Skigebiet Obertauern beim Einstieg in eine offene Vierer-Sesselbahn vom Sitz gerutscht und hatte sich mit dem Arm am Schließbügel verhakt. Der Schüler klammerte sich daraufhin an der Fußraste fest, während ihn seine neben ihm sitzende Lehrerin verzweifelt am Arm festhielt.