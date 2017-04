Auch vor dem anstehenden Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig am Sonntag (13.30 Uhr, AZ-Liveticker) gab es bei der Pressekonferenz (hier nachlesen) noch deutliche Worte des Portugiesen über die bittere Pleite vor Wochenfrist auf dem Betzenberg: "Wenn ich ganz ehrlich bin, war das eine der schwierigsten Niederlage, die ich in meiner Karriere verkraften musste. Wer das Spiel gesehen hat, der weiß: wir waren besser, haben das Spiel dominiert und hatten die besseren Chancen - und am Ende gewinnt Kaiserslautern", erklärte Pereira am Freitag.