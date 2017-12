Nürnberg - Max-Morlock-Stadion, Verlängerung im DFB-Pokal-Achtelfinale zwischen dem 1. FC Nürnberg und dem VfL Wolfsburg, es läuft die 96. Minute: Wolfsburgs Daniel Didavi schlägt eine Flanke in den Nürnberger Strafraum, in der Mitte ist Innenverteidiger Felix Uduokhai mit in den Strafraum gelaufen – im Gewühl kommt er an den Ball, bugsiert ihn im zweiten Nachsetzen an Club-Torwart Fabian Bredlow vorbei ins Tor. Nicht elegant, nicht filigran – aber entscheidend! Mit seinem Tor zum 1:0 ist der Ex-Löwe der Matchwinner für Wolfsburg, für das der Ex-Nürnberger Daniel Didavi in der 118. Minute noch zum 2:0 trifft.