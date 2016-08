Die U3 wendet vorzeitig an der Implerstraße und an der Münchner Freiheit. Bitte nutzen Sie zur Weiterfahrt die U6. Die MVG teilt mit, dass die Behinderung noch voraussichtlich bis 16:00 Uhr andauern wird. Bitte beachten Sie auch die Lautsprecherdurchsagen an den Bahnhöfen.