Morgen diskutiert der Stadtrat über das Thema. Der Stadt gehört das Grünwalder Stadion. Und das zuständige Sportreferat plant sehr konkret für die Löwen-Rückkehr, wie aus der Stadtrats-Vorlage hervorgeht, die der AZ vorliegt. "Derzeit" werde der "Überlassungsvertrag für das Städtische Stadion an der Grünwalder Straße für einen Spielbetrieb der 1. Mannschaft des TSV München von 1860 in der Regionalliga Bayern vorbereitet", schreibt Sportreferentin Beatrix Zurek (SPD). Stimmt der Stadtrat ihrer Vorlage zu, steht einer Rückkehr nichts mehr im Wege – wenn der FC Bayern mitspielt. Denn der Arena-Vertrag der Löwen gilt bis in die C-Klasse.