Es war Dezember 2014, das Wetter der Jahreszeit entsprechend feucht und kalt. S. war auf dem Weg zur Arbeit, kam mit der Tram 16 und ging die Treppen zur U4 herunter. „Ich habe schon gesehen, dass es ziemlich nass ist.“ Deshalb sei sie nahe der Wand entlang gegangen – ihre Vorsicht nützte nichts. S. glitt auf dem Boden aus, fiel auf die Hüfte. „Es waren Menschen da, die mir helfen wollten, aber ich konnte mich nicht bewegen“, erzählt sie. Sechs Monate habe sie, die selbstständige Kosmetikerin, nicht aus dem Haus gehen können. Sie sei noch in Behandlung.

Die Zeugin kämpft mit den Tränen

S. kämpft mit den Tränen, als sie davon berichtet. Sie sitzt in Saal 110 des Justizpalastes, als Zeugin. Ihr Unfall ist ein Fall für die Justiz, der Freistaat Bayern möchte von den Stadtwerken Behandlungskosten in Höhe von 11 552,94 Euro ersetzt bekommen. S. Mann ist Beamter. Sie ist über ihn versichert, deshalb übernahm der Freistaat einen Teil der Kosten. Die Stadtwerke, so die Anwältin des Freistaats, habe ihre Verkehrssicherungspflichten verletzt.