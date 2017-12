Typveränderung in Sicht? Verabschiedet sich die Katze von ihrem Markenzeichen?

Seit Beginn ihrer TV-Karriere kennt man Daniela Katzenberger (31, "Eine Tussi speckt ab") mit platinblonder Mähne. Die auffällige Haarfarbe ist zu einer Art Markenzeichen der Reality-TV-Darstellerin geworden. Ob sich das nun bald ändert? Auf Instagram deutete die Katze zumindest an, dass sie einer Typveränderung gar nicht so abgeneigt wäre. Auf einem neuen Selfie präsentiert sie sich nämlich mit einer Perücke und kommentierte das Foto mit: "Irgendwie fände ich diese Haarfarbe total schön. Mag auch den Pony und die Haarlänge. Was sagt ihr ?"